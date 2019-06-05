В киевском McDonald's ищут взрывчатку [ Редактировать ]
В Киеве поступило сообщение о заминировании сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Заведения закрыты для посетителей, передает "УНН".
По словам очевидцев, сеть заведений пока закрыта для посетителей из-за сообщения о заминировании. Получить комментарий в полиции или у сотрудников McDonald's пока не удалось.
Так, возле станции метро "Шулявка" ресторан закрыт, а на входе висит сообщение, что заведение не работает по техническим причинам.
Однако в помещении McDonald's находятся сотрудники и охрана, а правоохранителей у здания не видно.
Фото: УНН
Ранее сообщалось, что СБУ нашла в Одесском аэропорту "прослушку", а также в отеле Николаева ищут взрывчатку.
по теме
В Киеве ищут взрывчатку в роддоме
В соцсетях сообщают, что "заминированы" Киевская городская клиническая больница № 7 и родильный дом № 4
Под Черниговом взорвалась заправка
В ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости
В Киеве полицейский автомобиль спровоцировал ДТП (видео)
В субботу, 1 июня, в Киеве на пересечении улиц Митрополита Василия Липковского и Стадионной произошло ДТП
В Киеве микроавтобус врезался в дерево (фото)
В пятницу, 31 мая, в Киеве у Института Газа на Дегтяревской, 39 произошло ДТП
В Киеве мужчина выпал из окна 12 этажа (видео)
В пятницу, 31 мая, в Киеве по адресу проспект Победы, 88 произошло трагическое событие