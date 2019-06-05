В Киеве поступило сообщение о заминировании сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Заведения закрыты для посетителей, передает "УНН".

По словам очевидцев, сеть заведений пока закрыта для посетителей из-за сообщения о заминировании. Получить комментарий в полиции или у сотрудников McDonald's пока не удалось.

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Так, возле станции метро "Шулявка" ресторан закрыт, а на входе висит сообщение, что заведение не работает по техническим причинам.

Однако в помещении McDonald's находятся сотрудники и охрана, а правоохранителей у здания не видно.

Фото: УНН

Ранее сообщалось, что СБУ нашла в Одесском аэропорту "прослушку", а также в отеле Николаева ищут взрывчатку.