Ураган под Херсоном: ветер повалил 50 деревьев в селе, повреждена школа [ Редактировать ]
В селе Казачьи Лагери под Херсоном шквальный ветер повалил около 50 деревьев, сообщает ГСЧС в среду, 5 июня.
Отмечается, что из-за непогода оказались повреждены крыши 50 зданий, в том числе и одной школы.
"Жертв и пострадавших нет. К уборке поваленных деревьев привлечено 41 человек и шесть единиц техники... Обследование жилого сектора продолжается. На месте работает оперативная группа", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение. А также синоптик дал неожиданный прогноз на лето 2019.
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