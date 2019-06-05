В селе Казачьи Лагери под Херсоном шквальный ветер повалил около 50 деревьев, сообщает ГСЧС в среду, 5 июня.

Отмечается, что из-за непогода оказались повреждены крыши 50 зданий, в том числе и одной школы.

"Жертв и пострадавших нет. К уборке поваленных деревьев привлечено 41 человек и шесть единиц техники... Обследование жилого сектора продолжается. На месте работает оперативная группа", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение. А также синоптик дал неожиданный прогноз на лето 2019.