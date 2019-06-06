Бывший руководитель главного управления Национальной полиции Киевской области Дмитрий Ценов занял должность начальника полицейских сил в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом рассказал первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Аброськин добавил, что в ООС на постоянном основании служат более тысячи сотрудников Нацполиции. Основной их задачей является выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, а также - обеспечение общественного порядка.

Он отметил, что генерал Дмитрий Ценов должен быть "в каждом окопе и на каждом блокпосту".

Напомним, Ценов написал заявление об отставке, после того как двое полицейских выстрелили в пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Напомним, под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.

Раньше сообщалось о том, что Аваков сделал заявление об отставке. А также под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.

А глава полиции Киевской области подал в отставку.