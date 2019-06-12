Комашину ферму відкрили в Нідерландах. На ній вирощують мух. Як корм для них використовують рослинні відходи. Потім із комах виготовляють протеїн. Його продають на ферми, де згодовують свійським тваринам.

За європейськими законами, такий протеїн не можна давати худобі, м'ясо якої споживатимуть люди. Утім власники мережі "комашиних" ферм добиваються скасування цієї заборони.