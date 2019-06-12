У Франції викрили неонацистський осередок [ Редактировать ]
У Франції правоохоронці викрили неонацистський осередок, який планував атаки на євреїв і мусульман.
Затримання відбувалися у період з вересня 2018 по травень 2019 року. Загалом, обвинувачення висунули п'ятьом учасникам угруповання, двоє з яких - неповнолітні.
У рамках розслідування слідчі з'ясували, що неонацисти зокрема готували атаки на місця поклоніння.
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