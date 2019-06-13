Известная певица Светлана Лобода часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями в социальной сети. В этот раз артистка показала фото, на котором сидит на "корточках". Лобода одета в костюм с леопардовым принтом.

Модный образ дополнили трендовые шлепанцы и оригинальные солнцезащитные очки.

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Не обошлось в кадре без "изюминки" Светлана Лобода засветила декольте, сидя в нижнем белье.

"Горячо!", "Огонь", "Классная", "Света, ты как гопник", "Крутая", "Шикарная", "Идеальная", "Светлана Гопота", - пишут в комментариях к фото.

Раньше сообщалось о том, что известный вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн - любовник Лободы встрял в жесткий конфликт, который был связан с назойливым поклонником.