У Кропивницькому сьогодні в останню путь провели загиблого військового розвідника Павла Тіхонова. Церемонію прощання, крім родичів і друзів, відвідали військові, волонтери та небайдужі містяни. Тіхонов пішов на фронт ще 2014, у складі 42-ої бригади.

Був нагороджений медалями за мужність. Сорокатриічний розвідник загинув 17 червня під час виконання бойового завдання в районі Донецького аеропорту. Поховали героя з усіма почестями на Алеї Слави Рівнянського кладовища. У Кропивницькому сьогодні день жалоби.

"Не був осторонь ніколи поставлених задач, не ховався за спини хлопців, завжди був попереду, там де найгарячіше, я думаю він дивлячись з неба з гордістю дивитися на нас, на побратимів, які будуть продовжувати той бойовий шлях, який він розпочинав, ще раз сумуємо, плачемо, схиляємо голови, слава Україні", - говорить Инхрон: Іван Солодкий, військовослужбовець ЗСУ.