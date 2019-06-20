Кропивницький прощався із загиблим розвідником [ Редактировать ]
У Кропивницькому сьогодні в останню путь провели загиблого військового розвідника Павла Тіхонова. Церемонію прощання, крім родичів і друзів, відвідали військові, волонтери та небайдужі містяни. Тіхонов пішов на фронт ще 2014, у складі 42-ої бригади.
Був нагороджений медалями за мужність. Сорокатриічний розвідник загинув 17 червня під час виконання бойового завдання в районі Донецького аеропорту. Поховали героя з усіма почестями на Алеї Слави Рівнянського кладовища. У Кропивницькому сьогодні день жалоби.
"Не був осторонь ніколи поставлених задач, не ховався за спини хлопців, завжди був попереду, там де найгарячіше, я думаю він дивлячись з неба з гордістю дивитися на нас, на побратимів, які будуть продовжувати той бойовий шлях, який він розпочинав, ще раз сумуємо, плачемо, схиляємо голови, слава Україні", - говорить Инхрон: Іван Солодкий, військовослужбовець ЗСУ.
по теме
В Україні з'явились центри психологічної реабілітації жінок-ветеранів
Українські жінки-військові воюють на фронті пліч-о-пліч із чоловіками і за законом мають рівні права в армії. Проте психологічну реабілітацію повинні проходити окремо від чоловіків кажуть медики
На Київщині переселенець з Горлівки збудував металургійний цех
На роботу наймає вихідців з Донбасу, та ще й житлом забезпечує
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
За сутки 19 июня сепаратисты совершили 24 обстрела позиций украинских военных
Бойовики на Донбасі продовжують бити великими калібрами
Тут вчасно почули так звані виходи з міномету, відстань до ворожих позицій 700 метрів. Армійці зауважують - противник опанував тактику позиційних боїв
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
В чреду, 19 июня, на Донбассе боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил.