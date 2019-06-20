В Україні показали трейлер фільму "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" [ Редактировать ]
"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". Цей художній фільм унікальне явище для українського кінематографа. У стрічці знялися як професійні актори, так і ветерани добровольчих батальйонів, безпосередні учасники тих подій. Офіційний трейлер фільму презентували сьогодні. Коли стрічка вийде на широкі екрани - дізнаєтеся далі.
0 ти віриш, що вони от просто так дозволять нам вийти? - Може ше вийди вклонися їм низенько? - Та ладно - Шо ладно? Шо, собаки, шоб кожному лапку подавати?
Серпень 2014. Ветерани добровольчого батальйону "Донбас" беруть участь в операції зі звільнення Іловайська. В основі фільму - реальна історія.
"Це епічного масштабу історія, яка розказана через багато людських доль. Як військовиків, як добровольців так і людей, якфі просто опинилися в ситуації війни", - говорить Михайло Бриних, сценарист фільму "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас".
Тарас Костанчук у минулому командир штурмової групи батальйону "Донбас". У кінострічці грає сам себе. На екрані глядачі побачать його історію виходу з оточення в Іловайську.
"Кожен актор може зіграти один раз геніально, коли він зіграє сам себе. Є така фраза. тут мені було просто, коли я зрозумів, що мені просто треба не грати, а згадати, який я був в той момент в Іловайську під час тих подій. Важко було? Мені і зараз важко навіть зараз передивлятися трейлер, тому що в мене одразу напливають образи моїх друзів", - говорить Тарас Костанчук, координатор проекту, учасник подій 2014 року.
На одному знімальному майданчику з ветеранами працювали професійні актори. Розповідають - зйомки давалися непросто.
"З самого початку було насправді трошечки моторошно, тому що ти спілкуєшся з людьми, які безпосередньо брали участь у цій події, про яку зокрема цей фільм. Але в результаті вони дуже допомагали в спілкуванні з ними в подальшому ти розумів, як ти маєш поводити себе в ролі", - говорить Володимир Процюк, позивний "Рут", актор.
Для режисера Івана Тимченка ця робота над повним метром дебютна, але каже - задум втілити вдалося.
"Я дуже задоволений цим поєднанням, що є справжні бійці і є професійні актори, оскільки вони доповнювали одне одного, вони не давали фальшивити. Бо одна річ - грати якусь абстрактну людину, про яку ти читав, може навіть був знайомий. Інша річ - грати людей, які стоять поруч з тобою", - говорить Іван Тимченко, режисер фільму "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас".
"Основне - це той неймовірний подвиг тих героїв, щоб українці усвідомили, що таке людині взяти зброю і добровільно йти помирати".
Допрем'єрний показ картини відбудеться 29 серпня - на п'яті роковини Іловайської трагедії. А на великі екрани фільм вийде наприкінці вересня.
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