Сьогодні затверджений комітетом проєкт резолюції розглянуть на засіданні

Родичі жертв MH17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику групу родичів жертв трагедії, скерував до Парламентської Асамблеї відповідного листа.

У ньому наголошують: Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також поширює неправдиву інформацію щодо трагедії.

Нагадаю, раніше регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила запровадження санкцій щодо делегацій.

І, зокрема, призвести до повернення російських представників у Парламентську Асамблею. Сьогодні затверджений комітетом проєкт резолюції розглянуть на засіданні.