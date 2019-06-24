ПАРЄ закликали не повертати Росію [ Редактировать ]
Родичі жертв MH17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику групу родичів жертв трагедії, скерував до Парламентської Асамблеї відповідного листа.
У ньому наголошують: Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також поширює неправдиву інформацію щодо трагедії.
Нагадаю, раніше регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила запровадження санкцій щодо делегацій.
І, зокрема, призвести до повернення російських представників у Парламентську Асамблею. Сьогодні затверджений комітетом проєкт резолюції розглянуть на засіданні.
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