В Альпах змагалися екстремали [ Редактировать ]
Змагання екстремалів провели в Альпах. Спортсмени йшли пішки і летіли на парапланах уздовж усієї гірської смуги.
Стартували в австрійському Зальцбургу, фінішували у Монако, на узбережжі Середземного моря. щоб подолати цю відстань знадобилося 12 днів.
Переможцем став швейцарець Крігель Маурер. Він здобуває головний трофей уже вшосте.
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