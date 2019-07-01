ОБСЄ отримала підтвердження від бойовиків про відведення сил біля Станиці Луганської [ Редактировать ]
ОБСЄ отримала письмове підтвердження від ватажків самопроголошених республік - про відведення сил біля Станиці Луганської. Напередодні вони направили спостерігачам відповідного листа.
Дотримання сторонами умов - ОБСЄ відстежуватиме кілька днів, після чого представить остаточний висновок. Зараз сапери - перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Нагадаю, рішення про розведення сил біля Станиці Луганської - Тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року.
"Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну - але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася. Я хочу попросити всіх не піддаватися на паніку і провокації - і надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу", - говорить Володимир Зеленський, президент України.
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