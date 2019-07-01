Відпочинок у Карпатах: рятувальники дали поради туристам [ Редактировать ]
Армія любителів українських Карпат стрімко зростає. Але більшість туристів відверто ігнорують найелементарніші правила - кажуть рятувальники. Тож чимало подорожей гірськими схилами завершуються травмами. Як подбати про безпеку в горах і не загубитися? Дивіться далі.
Із початком літнього сезону в Карпатах справжній наплив туристів. А рятувальникам додається роботи. Під час мандрівок у гори люди часто губляться чи травмуються. Тільки на Івано-Франківщині від початку року зафіксували вже понад півсотні таких випадків. Останній - трапився днями.
"Під час слідування з гори Говерла двоє туристів із Києва. У них погіршилося самопочуття. Вони звернулися за допомогою до рятувальників", - говорить Світлана Бабушкіна, керівник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю обласного управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Для гостей зі столиці все закінчилося добре. Але так буває не завжди. Адже гори не пробачають помилок. Утім, гірський похід можна зробити безпечним. Головне - дотримуватися правил.
"Найперше - люди повинні обрати туристичний маршрут, який відповідає їхнім знанням, фізичній підготовці, досвіду. Дуже важливо - обрати не складний для себе маршрут. Друге - свою мандрівку детально спланувати", - говорить Тарас Бринда, гірський рятувальник.
Наступний крок правильний підбір екіпірування. І тут важливе все. Взуття обов'язково спеціальне трекінгове або ж міцні кросівки. До одягу теж чимало вимог.
"Навіть коли літо, спекотно, одяг коли ми йдемо в гори або ліс мають бути штани. Тому що може бути небезпека укусу плазунів, змій, кліщів".
Спекотне сонце, вітер, дощ від них теж потрібно себе убезпечити. Серед обов'язкових речей - головний убір, дощовик, теплий одяг, запаси води та їжі, і звісно - невеличка аптечка.
"О це є трекінгова палка. Її можна взяти навіть на прокат. Вона дозволяє сходження зробити більш комфортним, легшим а також це додаткова безпека. При русі в гору дозволяє розподілити навантаження на спуску це елемент додаткової безпеки".
У Карпатах ваблять мандрівників нині не лише гори, а й модні нині сплави стрімкими річками. Крім звичайних правил безпеки на воді, є ще додаткові пункти.
"Потрібно зважати на швидку течію. Бо якщо вмієш добре плавати все рівно можеш схопити судороги. І людина не встигне врятувати. Течія понесе. Також треба зважати що вода в річках є холодна гірських, це збільшує тепловтрати. Вони кам'янисті, можна вдарити об камінь і знепритомніти", - говорить Богдан Утриско, начальник групи водолазно-рятувальних робіт.
Тож рятувальники радять купатися в спеціальних заплавах, де течія не швидка. Загалом, за перший місяць літа в гірських річках Прикарпаття загинуло семеро людей.
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