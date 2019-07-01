До поважного ювілею влаштували парад з півтисячі вершників

У Франції відзначають 500-річчя знаменитого королівського замку Шамбор. До поважного ювілею влаштували парад з півтисячі вершників у костюмах різних епох, які пережила резиденція монархів за часи свого існування.

Не випадково, адже всі господарі палацу дуже любили коней. І нині скакуни це частина історичної атмосфери, яку намагаються підтримувати тутешні працівники.

До кінця літа вони обіцяють ще низку заходів, присвячених круглій даті видатної туристичної пам'ятки.