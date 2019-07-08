Deutsche Bank масово звільнятиме працівників [ Редактировать ]
Deutsche Bank планує скоротити п'яту частину своїх співробітників. Без роботи ризикують залишитися до 20 тисяч працівників фінустанови по всьому світу. Таке зменшення штату передбачає радикальна реорганізація найбільшого банку Німеччини.
У Deutsche Bank вже багато років борються із занепадом. За останній рік акції фінустанови упали на чверть. Підкосила стабільність і низка скандалів, зокрема, про відмивання коштів.
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