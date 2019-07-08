Телевізійний скандал у Грузії. У прямому ефірі авторської програми на каналі "Руставі-2" ведучий нецензурно облаяв російського президента Володимира Путіна, через окупацію грузинських територій з боку Москви.

Такий вибрик обурив мешканців Грузії, які воліють примирення з Росією. Під телеканалом зібрався мітинг, люди вимагали звільнення журналіста та директора. Керівництво каналу дії ведучого засудило і пообіцяло покарання.

До всього, через небезпеку для співробітників "Руставі-2" тимчасово припинив мовлення. Грузинська ж влада назвала такі дії ведучого "провокацією, що шкодить інтересам країни". А от опоненти влади назвали таку позицію "підтвердженням капітуляційного ставлення до Росії".