Ведучий грузинського телеканалу нецензурно облаяв російського президента [ Редактировать ]
Телевізійний скандал у Грузії. У прямому ефірі авторської програми на каналі "Руставі-2" ведучий нецензурно облаяв російського президента Володимира Путіна, через окупацію грузинських територій з боку Москви.
Такий вибрик обурив мешканців Грузії, які воліють примирення з Росією. Під телеканалом зібрався мітинг, люди вимагали звільнення журналіста та директора. Керівництво каналу дії ведучого засудило і пообіцяло покарання.
До всього, через небезпеку для співробітників "Руставі-2" тимчасово припинив мовлення. Грузинська ж влада назвала такі дії ведучого "провокацією, що шкодить інтересам країни". А от опоненти влади назвали таку позицію "підтвердженням капітуляційного ставлення до Росії".
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