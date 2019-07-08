Засідання круглого столу на тему "Сільський та аграрний розвиток" відбулось в інформагенції "Укрінформ".Серед учасників - кандидат соціологічних наук Ольга Балакірєва та представник "Аграної партії" Олег Корбан. Саме на замовлення останнього було проведене соціологічне дослідження щодо перспектив розвитку сіл в Україні. Усе заради того, аби визначити пріоритети розвитку країни, як аграрної.

"Третина людей живе в сільській місцевості.Є питання, які потребуть вирішення ів законодавчому полі - узвязку з тисм, що україна рухається до асоціації з ЄС. Є проблема з тим, що відсутні інституції, органи, які мають контролювати процеси, відсутні норми. Тобто, стратегічне бачення нашого майбутнього узвязку з екологічною ситуацією, розвитком села, трудовою міграцією. Це потребує консенсусу з боку фахівців різних сфкр. Але для України село - це важливий компонент", - говорить Ольга Балакірєва, кандидат соціологічних наук, керуюча відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ІЕП НАНУ

""Аграрна партія" бачить 5 основних етапів. Перший всім підпариємствам, які зареєстровані в селах зробити канікули на податок на прибуток на 5 років. Збільшити в три рази, з кофіцентом 3 зарплату вчителям і лікарям. Аби у них була мотивованість працювати в селі. Забезпечення службовити квартирами фахівців. Знов таки - вчителів і лікарів. Ну і найоголовніше - ми думаємо, що в обєднаних громадах, які формуються на базі села, повинні залишатись 70% від всіх доходів, які вони збирають на своїй території", - говорить Олег Корбан, голова виборчої кампанії "Аграрної партії України".