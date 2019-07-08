Во вторник, 9 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украина в фокусе социологии: электоральные ориентации накануне парламентских выборов 2019", во время которой будут представлены результаты социологического исследования, проведенного в июле 2019-го года о социально-политических настроениях украинцев во время избирательной кампании.

Участники: кандидат социологических наук, директор компании Seetarget Алексей Боровский, политолог Владислав Дзивидзинский, политический эксперт Вадим Карасев (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (063) 528-76-49, [email protected] (Оксана Москаленко).