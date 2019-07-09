МЗС Великої Британії пояснило відмову в акредитації російських ЗМІ [ Редактировать ]
Рішення про відмову в акредитації представникам російських ЗМІ - пояснило МЗС Великої Британії. Інформагентства "Спутнік" та телеканал Russia Today хотіли висвітлювати Глобальну конференцію зі свободи преси у Лондоні, але їхніх журналістів не допустили.
У британському МЗС кажуть - ці медіа-ресурси займаються дезінформацією, тому їх і не акредитували. Захід ропочнеться завтра. Окрему увагу приділять загрозі фейкових новин.
по теме
Британці пояснили відмову в акредитації російським ЗМІ
МЗС Великої Британії пояснило рішення відмовити в акредитації представникам російських ЗМ - інформагентства "Спутнік" та телеканалу Russia Today
Ведучий грузинського телеканалу нецензурно облаяв російського президента
У прямому ефірі авторської програми на каналі "Руставі-2" ведучий нецензурно облаяв російського президента Володимира Путіна, через окупацію грузинських територій з боку Москви
Британия присоединилась к демаршу из-за возвращения России в ПАСЕ
Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европыприсоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи
Проблемний Brexit: японські компанії погрожують піти з Британії
Японію непокоять фінансові перспективи своїх компаній, що працюють у Великій Британії. Таких фірм - близько тисячі, там працюють майже 160 тисяч працівників
Британці підтримали протестуючих у Гонконгу
Війна заяв між Британією та Китаєм. Пекін закликає Лондон не втручатися у внутрішні справи країни. І пригадати, що Гонконг уже давно не колонія Великої Британії