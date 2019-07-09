Рішення про відмову в акредитації представникам російських ЗМІ - пояснило МЗС Великої Британії. Інформагентства "Спутнік" та телеканал Russia Today хотіли висвітлювати Глобальну конференцію зі свободи преси у Лондоні, але їхніх журналістів не допустили.

У британському МЗС кажуть - ці медіа-ресурси займаються дезінформацією, тому їх і не акредитували. Захід ропочнеться завтра. Окрему увагу приділять загрозі фейкових новин.