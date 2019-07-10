Нове накриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС ввели в експлуатацію і передали Україні. Церемонія передачі об'єкта, який будували протягом 22 років за гроші міжнародної спільноти та світових фінансових організацій, відбулася сьогодні.

Тепер саме наша країна повністю нестиме відповідальність за експлуатацію об'єкта, ресурс якого розраховано на 100 років. Крім того, Україна має виконати ще кілька умов - демонтувати старий саркофаг над четвертим енергоблоком, накритий новою спорудою, та завершити будівництво нового тимчасового сховища для використаного ядерного палива. Його спорудження, стане черговим великим кроком на шляху перетворення центру ядерної катастрофи на екологічно безпечне місце, зазначили представники ЄС, які прибули для передачі нового об'єкта Україні.

Нагадаю, що до листопада 1986 року СРСР побудував так званий саркофаг над четвертим енергоблоком. Ця споруда була тимчасовим рішенням, тож за 10 років - 97-го - на об'єкті почалися дослідницькі роботи для подальшого будівництва нового конфайнмента, а, власне, будівництво розпочалося 2007. Загальна вартість проекту сягнула 2,2 мільярда євро. З них 1,7 мільярда було витрачено тільки на саму арку.