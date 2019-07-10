Про це повідомили в мерії міста

Надзвичайний кліматичний стан оголосили у Парижі. Про це повідомили в мерії міста. У такий спосіб дотримуються угоди 2015 року щодо боротьби із глобальним потеплінням.

Крім того, мерія Парижа збирається створити "кліматичну академію" для активнішого інформування та освіти громадськості, зокрема, молоді.

Нагадаю, Паризька хартія з клімату - перша глобальна кліматична угода, яку підписали 194 країни в грудні 2015 року. Вона передбачає світовий план дій щодо стримування глобального потепління.