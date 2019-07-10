В Індії десятки тисяч людей постраждали внаслідок повеней [ Редактировать ]
Щонайменше 63 тисячі людей постраждали внаслідок повеней в індійському штаті Ассам, на північному сході країни. Серед них кілька десятків уважають зниклими безвісти.
Негода не вщухає вже з тиждень і, за словами синоптиків, триватиме ще принаймні п'ять діб. Нині затоплені близько півтори сотні сіл - і ця цифра невпинно зростає.
Влада відкрила пункти для тимчасового розміщення біженців. В зоні лиха пошкоджені мости, розмиті дороги - що неабияк ускладнює роботу рятувальників.
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