Щонайменше 63 тисячі людей постраждали внаслідок повеней в індійському штаті Ассам, на північному сході країни. Серед них кілька десятків уважають зниклими безвісти.

Негода не вщухає вже з тиждень і, за словами синоптиків, триватиме ще принаймні п'ять діб. Нині затоплені близько півтори сотні сіл - і ця цифра невпинно зростає.

Влада відкрила пункти для тимчасового розміщення біженців. В зоні лиха пошкоджені мости, розмиті дороги - що неабияк ускладнює роботу рятувальників.