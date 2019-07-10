Тарас Козак обратился к президенту и украинским СМИ из-за давления на телеканал NewsOne [ Редактировать ]
Владелец телеканала NewsOne, народный депутат Тарас Козак обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с давлением на телеканал NewsOne после инициативы запустить телемост с российским телеканалом.
"Я обращаюсь к Владимиру Александровичу. Вы – гарант Конституции. Отстаньте, пожалуйста, от свободных телеканалов. Благодаря им, вы сегодня стали президентом. Благодаря тем телеканалам, которые показывали правду о преступных действиях прошлой власти, вы сегодня на троне. Пожалуйста, дайте по рукам тем, кто хочет закрыть телеканал NewsOne", - заявил Козак.
Также он обратился к украинским журналистам.
"Сегодня закроют NewsOne, а завтра закроют всех вас. Это прецедент, который нельзя допустить", - отметил Козак.
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