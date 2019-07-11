Юрій Бойко підвів підсумки переговорів у Москві [ Редактировать ]
Ціна на газ може бути знижена на 25 відсотків - така мета "Опозиційної платформи - за життя". про це заявив співголова партії Юрій Бойко. За його словами, завдяки діалогу з російською владою, українським політикам вдалося домовитися про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти вже наступного місяця.
"Вчера мы поставили точку в вопросе газового контракта с удешевлением цены. В августе мы этот контракт подпишем, а это значит, что будут снижены коммунальные тарифы. Сложнее с транзитным контрактом, дискуссия продолжается. Тут нужно найти модель нового контракта по транзиту российского газа по нашей территории. Это критически важно для нас, поскольку от этого зависит судьба газотранспортной системы", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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