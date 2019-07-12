Вони пітніють на тренажерах, дбаючи про гарну фізичну форму, та водночас замінюють собою... електростанцію. У Каліфорнії працює екологічний спортклуб. Його відвідувачі, гаруючи на заняттях, також виробляють електроенергію для закладу. Як це працює - знає Катерина Кравець.

Цей спортклуб у Сакраменто наразі єдиний у США, що майже повністю забезпечує себе електроенергією усе завдяки тренуванням відвідувачів. Власник закладу, колишній морпіх, встановив для цього спеціальні іноваційні тренажери. Їх принцип роботи подібний до того, який застосовується на сонячних панелях та вітряних турбінах. В обладнанні вміщені мікроінвертори, за допомогою яких тренажери задіюють кінетичну енергію, що виробляється під час тренувань.

"відвідувачі, займаючись на тренажерах та спалюючи калорії, виробляють енергію, яку ми використовуємо для забезпечення енергопотреб клубу. Звісно, це залежить індивідуально від кожного клієнта, наскільки швидко він біжить по доріжці. Але в середньому за 20 хвилин тренування можна виробити щонайменше 20 ватт електроенергії", - говорить Хосе Антоніо Авіна, власник спортклубу.

А щонайбільше на одному тренажері можна виробити до 200 Ватт на годину. Як результат - замість щомісячних 680 доларів за електроенергію, спортклуб почав сплачувати лише 30.

"До того ж, це неабияк подобається нашим клієнтам. Вони підтримують гарну фізичну форму та здоровий дух, і заразом, у такий екологічний спосіб, дбають про здоров'я усієї планети. Відвідувачі усвідомлюють, що зробили щось хороше не тільки для себе, а для своєї громади та світу загалом. Адже навіть такий невеличкий заклад, як у нас, ця маленька цятка на мапі світу - все одно робить те, що матиме глобальний вплив на усіх", - говорить Хосе Антоніо Авіна, власник спортклубу.

Власник екоклубу каже, що його мета, аби подібних закладів ставало більше. І вони, зрештою, змогли у такий спосіб забезпечити не тільки власні потреби в електроенергії, а й усього міста.