З мандатами - на вихід. Верховна рада 8 скликання завершила свою роботу. Сьогодні відбулось останнє пленарне засідання цього парламенту.

Як прощалися депутати - розкаже Ксенія Барвіненко.

Остання година запитань до уряду, останнє голосування і останні виступи з трибуни парламенту 8 скликання. Попри палкі дискусії та, нерідко, навіть бійки в залі наостанок лунають слова подяки.

"Нам вдалось вирішити ряд важливих питань, приймати правильні закони, але є багато того що нам не вдалось, тому ми маємо на сьогодні в сторону влади багато критики, і вона зачасту є справедливою, але разом з тим, нам вдавалось робити те, що було необхідне державі. Я просто хочу подякувати кожному з вас, хто служив весь цей час державі", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

З чого починали, тим і завершують. Це парламент прийшов після позачергових виборів і закінчує свою роботу достроково. Спікер згадує, в яких умовах доводилося працювати цій Верховній раді.

"Як часто нам доводилось відчайдушно об'єднувати усіх в залі, в той час коли кожному бюджеті нам доводилось виділяти більше коштів для ЗСУ, армії, військових, і водночас реформували всі сфери суспільного життя. Я нагадаю: пенсійну реформу, медичну реформу, реформу місцевого самоврядування, на моє переконання - одну з найбільш успішних реформ", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Наприкінці - спільне виконання гімну України нардепами цього скликання. І звичайно спільне фото.

Та повністю припинить роботу верховна рада аж 19 липня. Наступного тижня депутати мають працювати у комітетах. Та чи зможе, хоч якийсь із них зібратися, - питання скоріше риторичне. Адже більшість обранців вже давно з головою поринули у передвиборчі перегони і забули про обов'язки народного депутата.