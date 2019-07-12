Частково погасила свій борг перед суспільством чинна Верховна Рада і в питанні розслідування замахів на активістів, заслухавши звіт Тимчасової слідчої комісії.

Нагадаємо, цю ТСК створили для перевірки всіх обставин убивства Катерини Гандзюк та десятків інших злочинів проти активістів. Висновки невтішні.

Комісія встановила, що все це стало можливим через зрощення місцевої влади та правоохоронців із криміналом. А держава не змогла захистити ані активістів, ані суспільний інтерес, який полягає в обов'язку держави протидіяти криміналу.

"Особисто я вважаю роботу правоохоронної системи щодо розслідування нападів на активістів незадовільною. Громадські активісти, які досягають успіху в боротьбі з корупцією та злочинністю, є незахищеними. І напади на них, в переважній більшості, розслідуються неналежним чином. На жаль, ми повинні визнати, що громадські активісти потребують захисту від правоохоронних органів та нас, депутатів", - наголосив Борислав Береза, голова ТСК для розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів.