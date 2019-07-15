У центрі Ужгорода галас, музика і гуркіт моторів. Тут стартував третій мотопробіг Єдності. Півсотні байкерів з усієї України на своїх залізних конях збираються перетнути країну й фінішувати біля моря.

Вікторія та Віктор щойно приєдналися до колони мотоциклістів в Ужгороді. Цьогоріч тут стартує Мотопробіг за єдність України. Молоді люди вперше проїдуть через всю її територію.

"Зараз такий час мені здається, що потрібно єднати країну", - говорить Вікторія та Віктор Леськіви, мотоциклісти з Ужгорода.

А дехто з учасників заходу здолав вже не одну тисячу кіломЕтрів.

"Да не знаю, кот обичний сидит весело и здорово. Везде, уже наверное тисяч наверноє 30-40 накатал", - говорить Костянтин "Котя" - байкер з Ужгорода.

Байкери з усієї України збираються на пробіг вже в третє. Головна мета - показати, що наша держава - єдина. Естафету передаватимуть від міста до міста. Над колоною майорить синьо-жовтий прапор.

"Це прапор поїде з Ужгорода і до Франківська і до Львова. Тай проїде через всю країну", - говорить Микола Спірідонов, мотоцикліст з Луцька.

Учасники готові - тож по конях.

Наступна зупинка - у Стрию. Далі - Франківськ, Чернівці. Попереду більше як 3 тисячі кілометрів. І так аж до Одеси. Тут на морському березі байкери залишать Український стяг єдності.