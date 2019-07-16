Росія ініціювала обговорення українського мовного закону у Радбезі ООН [ Редактировать ]
У ці хвилини Радбез ООН у Нью-Йорку обговорює український мовний закон. Зустріч ініціювала Росія - з другої спроби. Першу в ООН відкинули ще наприкінці травня.
За словами представника України Володимира Єльченка, така наполегливість РФ за п'ять днів до парламентських виборів в Україні свідчить про втручання у виборчий процес і є частиною гібридної війни.
Натомість Київ та партнери скористаються цією нагодою, щоб обговорити п'яту річницю збиття "Боїнга" на Донбасі, невиконання Росією рішення міжнародного трибуналу про звільнення моряків та ескалацію на Донбасі.
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