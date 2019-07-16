У ці хвилини Радбез ООН у Нью-Йорку обговорює український мовний закон. Зустріч ініціювала Росія - з другої спроби. Першу в ООН відкинули ще наприкінці травня.

За словами представника України Володимира Єльченка, така наполегливість РФ за п'ять днів до парламентських виборів в Україні свідчить про втручання у виборчий процес і є частиною гібридної війни.

Натомість Київ та партнери скористаються цією нагодою, щоб обговорити п'яту річницю збиття "Боїнга" на Донбасі, невиконання Росією рішення міжнародного трибуналу про звільнення моряків та ескалацію на Донбасі.