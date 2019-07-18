ДТП у Польщі: загинув українець [ Редактировать ]
У Польщі в ДТП загинув громадянин України. Аварія сталася неподалік Варшави. За попередніми даними, українець був за кермом, авто втратило контроль, виїхало на зустрічну смугу й зіткнулося з цементовозом.
Від травм водій загинув на місці. Причини аварії - з'ясовують.
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У Польщі в ДТП загинув громадянин України
Аварія сталася неподалік Варшави. За попередніми даними, українець був за кермом, авто втратило контроль, виїхало на зустрічну смугу й зіткнулося з цементовозом
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