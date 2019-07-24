Повернення із небуття. У Запоріжжі розпочали незвичні розкопки. Із фундаменту покинутої комори вилучають - старовинні надгробки. Чиї вони та як там опинилися, дізнавалися наші кореспонденти.

Ось так, кувалдами та молотками, місцеві історики працюють вже другий день поспіль.

"- Скільки молотків вже зламали? - Поки що один. Мій, власний".

Завдання фахівців національного заповідника "Хортиця" - розібрати покинуту комору та дістатись фундаменту.

"Правда, цемент поганої якості, вверху. А внизу хорошої якості. На жаль. Тому да, колупаємо невеличкими силами трьох людей", - говорить Максим Штацький, співробітник Національного заповідника "Хортиця".

А довбають фундамент заради ось цих гранітних та мармурових брил.

"- Это год рождения. - Нет, погоди. - Не там, если почистить - все хорошо будет видно".

Це - надгробки з менонітського кладовища. Кілька століть тому у цьому районі була найбільша колонія переселенців з теперішньої Польщі.

"По происхождению они больше все фламанцы, которые здесь вот жили. Но они говорили действительно на одном из диалектов немецкого языка. Поэтому так вот сложилось, что мы их, спустя много лет, - небольшое заблуждение, называем их немцами", - говорить Роман Акбаш, краєзнавець.

За радянської влади меноніти зазнали гоніть та мусили покинути свої домівки. Комуністи ж зруйнували їхні кладовища, а надгробки використали як будівельний матеріал. І ось через сто років, імена тих, хто фактично заснував сучасне Запоріжжя, - стають надбанням істориків.

"Вот буквально ребята сегодня утром подняли вот эту плиту, - и вот фамилия, да, Катарина Кооп. Кооп - это, я считаю, - семья, которая огромный вклад в развитие Запорожья внесла. И не только Запорожья, а наверное всей нашей страны. Ну, чтоб всем было понятно, - один простой пример - Кооп - это основатель, можно сказать, нынешнего завода "Автозаз"", - говорить Роман Акбаш, краєзнавець.

Роботи, кажуть історики, багато. Як фізичної, так і наукової.

"Це теж матеріальні, матеріальні цінності, це національна наша спадщина. І тому все йде в комплексі досліджень, як історії, так і археології, тому в принципі вік не важливий. Важливо результат, який дасть можливість дослідити історію менонітів", - говорить Микола Свидрань, співробітник Національного заповідника "Хортиця".

Усі знайдені у цьому фундаменті надгробки розкопають і перевезуть до Національного заповідника "Хортиця". Не виключено, що після всіх досліджень, тут буде зведено монумент. На згадку про менонітів, які залишили по собі неабияку історичну спадщину.