У Британії діють одні з найсуворіших антитютюнових законів у світі

Велика Британія планує кинути курити до 2030 року. Про це ідеться у "Концепції з поліпшення здоров'я населення", яку представив уряд країни.

Щоправда, документ іще має підтримати новий кабінет міністрів, який сформує Борис Джонсон. Дехто вбачає у цьому проблему, адже програму вважають спадщиною Терези Мей.

Нагадаю, у Британії діють одні з найсуворіших антитютюнових законів у світі. Ще понад 30 років тому там зовсім заборонили рекламу цигарок на телебаченні. А пізніше й на білбордах.