Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на досрочных выборах в Парламент от 41 окружной избирательной комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Известно, что 24 июля после перерыва в заседании ЦИК продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных парламентских выборах.

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Напомним, согласно последним данным:

"Слуга народа" - 43.17%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01%

"Батькивщина" - 8,18%

"Европейская солидарность" - 8,11%

"Голос" - 5,83%

Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.