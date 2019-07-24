Выборы в Раду: от 41 окружной комиссии приняты протоколы с "мокрыми печатями" [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы об итогах голосования на досрочных выборах в Парламент от 41 окружной избирательной комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Известно, что 24 июля после перерыва в заседании ЦИК продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных парламентских выборах.
Напомним, согласно последним данным:
"Слуга народа" - 43.17%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01%
"Батькивщина" - 8,18%
"Европейская солидарность" - 8,11%
"Голос" - 5,83%
Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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