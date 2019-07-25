Французький винахідник зібрався перетнути Ла-Манш на флайборді - це летюча реактивна дошка, яку він розробив власноруч. Відчайдуха звуть Френкі Запата. Політ запланував на сьогодні. Це не випадково - рівно 110 років тому протоку вперше перетнув літаком його земляк - Луї Блеріо.

Френкі сподівається досягти британського узбережжя за 20 хвилин. Летітиме зі швидкістю 140 кілометрів за годину, на висоті 15-20 метрів над морем. Каже - без, щонайменше, місяця тренувань на флайборд ставати не варто.