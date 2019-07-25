Французький винахідник зібрався перетнути Ла-Манш на флайборді [ Редактировать ]
Французький винахідник зібрався перетнути Ла-Манш на флайборді - це летюча реактивна дошка, яку він розробив власноруч. Відчайдуха звуть Френкі Запата. Політ запланував на сьогодні. Це не випадково - рівно 110 років тому протоку вперше перетнув літаком його земляк - Луї Блеріо.
Френкі сподівається досягти британського узбережжя за 20 хвилин. Летітиме зі швидкістю 140 кілометрів за годину, на висоті 15-20 метрів над морем. Каже - без, щонайменше, місяця тренувань на флайборд ставати не варто.
по теме
Британія відмовляється від друкованих книг
Друковані видання планують лише видавати в оренду, та і оновлюватися вони будуть значно рідше
Гаджеты для собак: украинцы-стартаперы придумали устройства для домашних животных
Технологии не стоят на месте, и теперь удовлетворяют потребности не только людей но и их домашних любимцев
Британські механізатори готуються замінити фермерську техніку роботами
Вони представили концепт цілком автономного трактора. Він узагалі не потребує водія та навіть оператора
Українські льотчики продемонстрували високий клас на авія-шоу у Британії
Українські льотчики продемонстрували високий клас на престижному авія-шоу у Великій Британії
У США сконструювали дрон, здатний підіймати людину
Розганяється дрон до сотні кілометрів на годину. Це максимальна дозволена швидкість для апаратів такого типу. Із землі його страхує професійний пілот, який будь-якої миті може взяти керування на себе