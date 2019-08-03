В Кировоградской области произошел жуткий инцидент. Известно, что мужчина нанес жене около десяти ударов топором, намереваясь убить, передает "УНН".

Отмечается, что он нанес женщине около десяти ударов топором в разные части тела. Считая, что убил жену, мужчина скрылся с места происшествия. Однако, внучка потерпевшей вызвала "скорую", которая госпитализировала пострадавшую.

Известно, что суд назначил мужчине судебно-психиатрическую экспертизу. Эксперты должны выяснить, осознавал ли он свои действия в момент преступления. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка упала из окна многоэтажки, а также в Николаеве мужчина девять лет насиловал свою дочь.