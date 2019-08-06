Гроші в каналізацію. У Кам'янці на Черкащині державний проект із реконструкції міських очисних споруд обернувся крахом і нині загрожує всьому району екологічним лихом. Ремонт там почався ще у 2015 році, і по цей час фактично не закінчився.

У реконструкцію влили майже тринадцять мільйонів гривень, та каналізаційні стоки від того не стали чистішими.

Цей бурхливий потік не що інше, як скид з Кам'янських очисних споруд. Навіть без жодних аналізів тут видно, що очищенням каналізаційних вод тут ніхто не займається. Але найголовніша проблема , що ця ріка з фекалій тече прямісінько у мальовничий Тясмин, він за 50 метрів звідси.

Ділянку, де стоки потрапляють у Тясмин, Валерій намагається оминати човном - тут мул і сморід. Каже, вниз по річці вода буквально мертва. Неочищені стоки застоюються, перетворюючись на болото з фекалій.

"Риба там, а там риби взагалі немає, ні жаб, нічого. Пройдете, подивитесь - ні ряски, нічого немає. Колись там колонія білих птахів, обліплено було, а зараз десь пішли", - розповідає Валерій, житель кам'янки.

Неочищені стоки зливають у Тясмин понад десять років,- кажуть місцеві жителі. Відтоді як у 2007 році міські очисні споруди і водоканал передали на баланс району. Жителі навколишніх сіл уже завалили скаргами міскраду. Лабораторні дослідження води приголомшують - вміст кишкової палички перевищує норму майже у 100 разів!

"За даними Кам'янського лабораторного відділення, за їхніми результатами такий стан річкової води може призвести до небажаних наслідків, а саме - сальмонельоз, вірусний гепатит "А", тощо", - зазначив Андрій Плешкань, секретар Кам'янської міської ради.

Це - ті самі очисні споруди. Стоки тут чистять ще старими методами. Попри те, що торік завершили реконструкцію, витративши з бюджету майже тринадцять мільйонів. За проектом - вода мала проходити фільтри, бактеріологічну обробку та насичування. За фактом - все це не працює, - кажуть інженери.

"Мало бути зроблено якісно, а зроблено так - аби як. Тільки ж ми не можемо через це і фільтра нормально пустить, бо в нас тут не виходить нормальний процес", - стверджує Валентин Стукало, майстер Кам'янських очисних споруд.

У поганій роботі звинувачують підрядника. Змусити завершити роботи фірму не можуть, бо, начебто, у підприємства заарештували рахунки. Голова райради каже - прийняти недороблену роботу його змусили обласні чиновники.

"Ситуація була підконтрольна керівництву області, ми повірили, що воно дійсно буде зроблено і в з'язку з тим, що кошти не переходні і щоб вони не згоріли - відповідно нас підрядник завіряв, що все за два-три тижні буде зроблено. Ну, в якійсь мірі, ми на цю аферу піддались", - говорить Сергій Сундуков, голова Кам'янської районної ради.

Навести чистоту у справі брудної черкаської води тепер взялася поліція. Чиновникам інкримінують розтрату бюджетних грошей. Та поки триває слідство, а чиновники звинувачують один одного, нечистоти продовжують скидати в Тясмин.