Буремна Каталонія. В Іспанській автономії і досі не вщухають протести. Поліція застосовує проти мітингарів гумові кулі. Місцева влада повідомляє вже про 50 поранених правоохоронців та втричі більше мітингарів. Олена Абрамович продовжить.

Третій день виступів у Каталонії. Учора ввечері протестувальники заблокували центральні вулиці Барселони й частково паралізували рух поїздів. Відтіснити натовп намагалася поліція.

Проти демонстрантів застосовували гумові кулі. У місті до глибокої ночі не стихали постріли, сирени швидких і звуки вертольотів.

Розлючені протестанти розпалювали вогнища просто серед дороги, перекидали смітники, жбурляли непотребом у поліцейські автівки.

На ранок середи частина вулиць мала такий вигляд, наче після бойових дій.

Протести в буремному регіоні розпочалися після оприлюднення вироків суду лідерам каталонського руху за незалежність. Люди вимагають скасувати вердикти. Та самі засуджені політики від акцій відмежувались і закликали громадян припинити насильство.

"Ми підтримуємо мобілізацію та масові мирні протести. Будь-які прояви насильства не відповідають нашій політиці".

Насильство не підтримують і містяни. Кажуть, провокації влаштовують невеликі групи радикалів.

"Це логічна відповідь суспільства. Ми знову виходимо на вулиці. А стосовно насильства - скажу вам чесно - я вчора теж там була - це маленькі групи, часом навіть неповнолітніх. Вони незначні порівняно з нашим потужним мирним рухом", - говорить Марія, юристка, жителька Барселони.

"Щоразу, коли в Барселоні демонстрації, є банда запальних людей, які намагаються жорстоким способом донести ці справедливі й мирні вимоги. Тому не треба дивуватися, якщо це повторюється знову і знову", - говорить Маркос, учитель.

Сьогодні по всій Каталонії обіцяють протестні марші. У п'ятницю колони планують з'єднатися в Барселоні, щоб провести загальний страйк. Тим часом іспанський прем'єр Педро Санчес зібрав опозиційних лідерів на нараду. Каталонці й досі чекають від нього дієвої реакції на референдум, що відбувся два роки тому, за незалежність регіону від Іспанії, і результати якого офіційний Мадрид не визнав.

"Цього референдуму не можна уникнути, бо ця більшість каталонців, які проголосували в жовтні 2017 і хочуть визначити своє майбутнє, нікуди не дінеться. Попри вироки та рішення конституційного суду, репресії та спроби прем'єра Санчеса вирішити конфлікт, це нічого не змінить", - говорить Роджер Торрент, президент Каталонського парламенту.

Колишній каталонський лідер - Карлес Пучдемон - який переховується у Бельгії, тим часом зібрав міні-демонстрацію в Єврокварталі, закликаючи чииновників допомогти.

"Нам потрібна цілковита підтримка від Європи. Бо ця криза стосується європейської демократії, її якості. Це не регіональна чи каталонська справа, це стосується усіх нас", - говорить Карлес Пучдемон, колишній каталонський лідер.

Проте у євроінституціях на це не відреагували.

У Брюсселі лише вкотре наголосили: каталонці мають право на протести, як і всі європейці. Проте Євросоюз не втручатиметься у внутрішні справи Іспанії. І високо поважає рішення тамтешніх судів.