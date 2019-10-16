Криптовалюта по-українськи. Один із вітчизняних банків пропонує клієнтам свою грошову одиницю. Проект запровадили з допомогою колег із Арабських Іміратів. Яку користь інновація принесе українській економіці, знають наші кореспонденти.

Славнозвісні "біткоїни" кілька років скуповували в усьому світі. Та в Україні досі не було власної криптовалюти. Сьогодні ж банк "Аркада" спільно з Industrial Innovation Group представили проект нової грошової одиниці - "Одін". Сторона України та Об'єднаних Арабських Еміратів прямо під час презентації підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу, за яким в Україні створять глобальну мобільну платформу "Електронна Україна". Це, за словами обох сторін, збільшить інвестиції в нашу країну до двох мільярдів євро на рік.

"Ми з великим захопленням спостерігаємо зміни, які відбуваються в Україні останнім часом. Україна з кожним днем стає все більш привабливаю для інвестицій. Ми бачимо тут два потенціали - перший це сільське господарство, другий - це мізки. До речі, засновник "Фейсбуку" має українські корені і ви маєте цим пишатися", - гвоорить Тар'ям Матар Тар'ям, генеральний директор Industrial Innovation Group.

Курс "Одіну" - вісьмидесят шість з половиною гривень. Зберігаються електронні кошти на мультидодатку у смартфоні або на спеціальній картці. Вже понад 220 мільйонів таких випустила Українська компанія "Поллі-сервіс"

"Эта карта будет слабо напоминать банковскую карту и будует напоминать ІD карточку, в которой будет очень хорошо закриптованый чип, и в кторой будет записана электронно-цифровая подпись".

Власники Одінів поки що можуть вкладати їх у будівництво житла, наприклад, другої черги житлового комплексу Патріотика на озерах. Перевага власників нової криптовалюти нищий річний відсоток, аніж в гривнях. Три відсотки - проти майже двадцяти.

"Один позволит минимизировать риски связанные с инфляцией инвесторам это удобный инструмент, потому что он не получает того, что получает, как я показывал, что люди вкладывают деньги, а возврат инвестиций меньше, чем они вложили. Люди получают необесцененую стоимость своих инвестиций с некоторым приростом", - говорить Костянтин Паливода, президент банку "Аркада".

На відміну від "біткоїнів", як запевняють творці української криптовалюти, курс "Одіна" більш стабільний, адже залежить від формули, в якій закладені ціна американського долара та вартість будівельних робіт. А от за безпеку ваших грошей відповідає блокчейн - система, дані якої не можна змінити.

"Технологические возможности кроме прекрасной карточки таковы, что носителем "Одина" может быть вот такое устройство это чип, такой же или чуть-чуть мощнее этой карточки, отличается он только тем, что здесь есть еще биометрическая идентификация, беспроводные связи с компьютером, которые позволяют вам легко войти в сети и комфортно выполнять все процедуры, мониторить, как говорил докладчик, состояние своего Одина", - говорить Андрій Первушин, генеральний директор VTI (industrial Innovation Group).

Як стверджують творці "Одіну" невдовзі за допомогою їхньою криптовалюти можна буде вкладати гроші не лише в купівлю житла, а й у дрібні та великі бізнес-проекти.