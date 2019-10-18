Американець переїхав до Києва і став "президентом всієї Борщаги" [ Редактировать ]
Він приїхав з Америки до України і став президентом! А ще волонтером, еко-активістом та борцем із наркобізнесом.
Наш Ігор Левенок познайомився із Девідом Пластером - пенсіонером зі Сполучених Штатів, який міцно осів у Києві. І вже став місцевою знаменитістю. Сьогодні другий сюжет нашого серіалу про іноземців, які їдуть в Україну. Про дивака, який хоче зробити цей світ трохи кращим.
Американець Девід Пластер вперше приїхав в Україну, як турист вісім років тому. Подорожував, спілкувався з людьми, знайомився з побутом українців і вирішив залишитися. Девід оселився в Києві на Борщагівці. Тут американець отримав поважне прізвисько - "президент всієї Борщаги".
"Я Девід Пластер, мені 36 років, народився у містечку Спрінфілд - це батьківщина популярних мультяшних героїв Сімпсонів".
Девід має українське коріння. Військовий пенсіонер. Служив бойовим медиком в армії США. Побував у багатьох гарячих точках. З 2014, як волонтер, допомагає нашим військовим на Донбасі. Возить їжу, медикаменти і навчає армійців англійської.
"Я щасливий, я дуже щасливий, я насолоджуюся тим, що я роблю, а я люблю допомагати людям. Спільно з іншими волонтерами ми створили найкращу команду для забезпечення потреб українських добровольців на фронті", - говорить Девід Пластер, волонтер.
Україну Девід вважає своєю другою батьківщиною. Щоправда, живе тут на американську пенсію.
"Багато хто в мене питає, Девіде, а коли ти будеш вдома? Я дивлюся на годинник і кажу, за десять хвилин. Таксисти часто пропонують відвезти в Бориспіль або в Жуляни, а я їм відповідаю:везіть мене на Барщагу, там мій дім", - говорить Девід Пластер, волонтер.
Життя в Україні для Девіда суцільна боротьба. А в нетрях київської Борщагівки, це ще й боротьба за безпечне існування.
"Боритеся і поборите і вам слава і вам сила і так далее...(я питаю)а хто це сказав? (приколюється) Ааааа, это был Андрей Шевченко футболист, не? Это был Тарас Григорович Шевченко".
І Девід почав боротися. Насамперед, із візуальним злом - рекламою наркотиків та сміттям.
"Особисто вам для чого це потрібно? Моя хата не з краю, я не хочу, щоб взагалі моє місто, де я живу, де я люблю мою страну Україну, був такий норм, я думаю багато людей тоже думают як я але вони просто не знають де починати".
Щосуботи невгамовного американця можна побачити у нетрях житлових кварталів. Тут - у лабіринтах Борщаги - Девід почувається як риба у воді. Графіті з рекламою наркоманських порталів замальовує національними кольорами.
"Це дуже необхідно робити і всі мешканці, які мають змогу, можуть замальовувати це на своїх будинках. Так ми допоможемо один одному", - говорить Олег Шульга, волонтер.
Девід почав збирати однодумців через соцмережі. Українці - відгукнулися. Волонтери власним коштом купують сміттєві пакети, балончики з фарбою. Так з'явилася - толока.
"Дякую вам велике, будь-ласка ідіте до нашої групи которая на фейсбуці добавляйте лайки на сторінці і на Борщагівці на наступну суботу".
"Я люблю свої семкі, люблю своє пиво, люблю свою Борщагу".
Тепер мотив відомої пісеньки, у виконанні Девіда звучить так.
Активного американця у районі запримітили тамтешні пенсіонери. На хайпі українських виборів місцеві бабусі Девіду зробили пропозицію. Висувати свою кандидатуру на президента!
"Я за твою кандидатуру три галочки поставлю если ти вийдешь в кандидати".
"Я не українець, я не могу быть. После этого бабушка так подыхнула".
Але саму ідею Девід оцінив. Жартома розгорнув виборчу кампанію. В мережі з'явилися промо-ролики за чистоту довкілля.
"Я найду накажу і заставлю все бросить в пакет".
"Президент номер один! Давид небидлович! Борщага без бидла!".
Відтоді американець отримав титул - Президента всієї Борщаги. Комічна пародія, яку Девід використовує під час своїх акцій. На цьому відео президент удаваний звертається до президента справжнього.
"Добрий день пане президент, я Девід Пластер - президент Борщаги, кожен з нас президент, сьогодні я буду под машим офісом закрашивать наркоманскую рекламу, здесь, гдє люди кладут наркотики, Десять метрів від ваших дверей. Я не хочу сам делать это, це не моя територія, я живу на Борщагівці, але я хочу вам допомогти, іди з нами будь-ласка".
Знаменитий будинок з химерами. За кілька метрів від Офісу президента. На ньому не тільки нарконаписи. Тут, буквально під стінами Девід знайшов закладки.
Свою діяльність Девід продовжуватиме й надалі. Заснував громадську організацію. Співпрацює з поліцією та айтішниками. Блокує в інтернеті портали. Від ранку й до вечора американець заклопотаний. На особисте життя часу катма.
Утім Девід певен своє щастя він уже знайшов. Тож їхати з України не збирається.
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