Він приїхав з Америки до України і став президентом! А ще волонтером, еко-активістом та борцем із наркобізнесом.

Наш Ігор Левенок познайомився із Девідом Пластером - пенсіонером зі Сполучених Штатів, який міцно осів у Києві. І вже став місцевою знаменитістю. Сьогодні другий сюжет нашого серіалу про іноземців, які їдуть в Україну. Про дивака, який хоче зробити цей світ трохи кращим.

Американець Девід Пластер вперше приїхав в Україну, як турист вісім років тому. Подорожував, спілкувався з людьми, знайомився з побутом українців і вирішив залишитися. Девід оселився в Києві на Борщагівці. Тут американець отримав поважне прізвисько - "президент всієї Борщаги".

"Я Девід Пластер, мені 36 років, народився у містечку Спрінфілд - це батьківщина популярних мультяшних героїв Сімпсонів".

Девід має українське коріння. Військовий пенсіонер. Служив бойовим медиком в армії США. Побував у багатьох гарячих точках. З 2014, як волонтер, допомагає нашим військовим на Донбасі. Возить їжу, медикаменти і навчає армійців англійської.

"Я щасливий, я дуже щасливий, я насолоджуюся тим, що я роблю, а я люблю допомагати людям. Спільно з іншими волонтерами ми створили найкращу команду для забезпечення потреб українських добровольців на фронті", - говорить Девід Пластер, волонтер.

Україну Девід вважає своєю другою батьківщиною. Щоправда, живе тут на американську пенсію.

"Багато хто в мене питає, Девіде, а коли ти будеш вдома? Я дивлюся на годинник і кажу, за десять хвилин. Таксисти часто пропонують відвезти в Бориспіль або в Жуляни, а я їм відповідаю:везіть мене на Барщагу, там мій дім", - говорить Девід Пластер, волонтер.

Життя в Україні для Девіда суцільна боротьба. А в нетрях київської Борщагівки, це ще й боротьба за безпечне існування.

"Боритеся і поборите і вам слава і вам сила і так далее...(я питаю)а хто це сказав? (приколюється) Ааааа, это был Андрей Шевченко футболист, не? Это был Тарас Григорович Шевченко".

І Девід почав боротися. Насамперед, із візуальним злом - рекламою наркотиків та сміттям.

"Особисто вам для чого це потрібно? Моя хата не з краю, я не хочу, щоб взагалі моє місто, де я живу, де я люблю мою страну Україну, був такий норм, я думаю багато людей тоже думают як я але вони просто не знають де починати".

Щосуботи невгамовного американця можна побачити у нетрях житлових кварталів. Тут - у лабіринтах Борщаги - Девід почувається як риба у воді. Графіті з рекламою наркоманських порталів замальовує національними кольорами.

"Це дуже необхідно робити і всі мешканці, які мають змогу, можуть замальовувати це на своїх будинках. Так ми допоможемо один одному", - говорить Олег Шульга, волонтер.

Девід почав збирати однодумців через соцмережі. Українці - відгукнулися. Волонтери власним коштом купують сміттєві пакети, балончики з фарбою. Так з'явилася - толока.

"Дякую вам велике, будь-ласка ідіте до нашої групи которая на фейсбуці добавляйте лайки на сторінці і на Борщагівці на наступну суботу".

"Я люблю свої семкі, люблю своє пиво, люблю свою Борщагу".

Тепер мотив відомої пісеньки, у виконанні Девіда звучить так.

Активного американця у районі запримітили тамтешні пенсіонери. На хайпі українських виборів місцеві бабусі Девіду зробили пропозицію. Висувати свою кандидатуру на президента!

"Я за твою кандидатуру три галочки поставлю если ти вийдешь в кандидати".

"Я не українець, я не могу быть. После этого бабушка так подыхнула".

Але саму ідею Девід оцінив. Жартома розгорнув виборчу кампанію. В мережі з'явилися промо-ролики за чистоту довкілля.

"Я найду накажу і заставлю все бросить в пакет".

"Президент номер один! Давид небидлович! Борщага без бидла!".

Відтоді американець отримав титул - Президента всієї Борщаги. Комічна пародія, яку Девід використовує під час своїх акцій. На цьому відео президент удаваний звертається до президента справжнього.

"Добрий день пане президент, я Девід Пластер - президент Борщаги, кожен з нас президент, сьогодні я буду под машим офісом закрашивать наркоманскую рекламу, здесь, гдє люди кладут наркотики, Десять метрів від ваших дверей. Я не хочу сам делать это, це не моя територія, я живу на Борщагівці, але я хочу вам допомогти, іди з нами будь-ласка".

Знаменитий будинок з химерами. За кілька метрів від Офісу президента. На ньому не тільки нарконаписи. Тут, буквально під стінами Девід знайшов закладки.

Свою діяльність Девід продовжуватиме й надалі. Заснував громадську організацію. Співпрацює з поліцією та айтішниками. Блокує в інтернеті портали. Від ранку й до вечора американець заклопотаний. На особисте життя часу катма.

Утім Девід певен своє щастя він уже знайшов. Тож їхати з України не збирається.