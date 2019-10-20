На Луганщині 80 тисяч людей лишилися без води. Через борги припинили водопостачання у Лисичанську, Привіллі та Новодружеську.

Коли дадуть воду і хто винен у створенні проблеми? - розкаже Русан Смещук.

Прифронтовий Лисичанськ. 80-тисячне місто вже третю добу живе без водопостачання та каналізації. Через величезні борги за електрику три насосні станції відімкнули від енергопостачання.

"Нет води, вот что они делают? У меня, подо мною - дитя полгода. Чем его выкупать? А нам чем? Никто ничего не знает. Бессовестные. Платить платим, за что платим? Что это за руководство?", - бідкається Раїса Федорівна, жителька Лисичанська.

Коли дадуть воду - місцеві жителі не знають. За однією із версій, политися з кранів мало сьогодні. Не справдилося.

"Двадцатого, сказали. Три дня ее уже нет", - говорить Михайло, житель Лисичанська.

Така ситуація, розповідають місцеві жителі, - вже не вперше. Проблеми з водопостачанням та каналізацію у Лисичанську трапляються постійно.

"Ее каждый месяц закрывают... да, каждый месяц - и говорят, что задолженность. И сейчас ее вообще хотят поднять эту воду на 40 рублей. Тогда вообще не будут платить - еще больше будет задолженность", - говорить Віктор, житель Лисичанська.

Поки централізованого водопостачання немає - мерія розвозить технічну воду по вулицях. Але багато містян просто не встигають її набрати через незручний графік.

"Да они график составили, но я лично ни разу не встретилась с этой водой".

Поки ж люди змушені купувати воду для пиття у магазинах. А це - значне навантаження на гаманці мешканців Лисичанська.

"Я утром набрала три баклажки - машина приезжала - за деньги. В прошлый раз, когда воды не было - машина приезжала, привозила для технических нужд", - обурена Катерина Миколаївна, жителька Лисичанска.

Найгірше доводиться тим, у кого малі діти. Хоча, звиклі до проблем з водою люди, вже традиційно зробили запаси технічної води, - надовго її не вистачить.

"Набрали салфеток и воды запасли - вот сейчас закончится. Тем, что есть - тем и пользуемся. Запасы закончатся - в магазине тогда будем покупать", - говорить Сніжана, жителька Лисичанська.

Як вирішуватимуть проблеми із заборгованістю, та коли люди, зрештою, отримають воду - ми намагалися дізнатися у міського голови. Проте у вихідний день його телефон - постійно зайнятий. Наче заблокований.

Відтак, коли у 80-тисячне місто повернеться водопостачання - досі під питанням.