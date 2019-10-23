В среду, 23 октября, курс самой популярной криптовалюты биткоина упал. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $256.62 За неделю курс вырос на $81.22. А вот за месяц курс биткоина упал на $1775.

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Теперь за монету предлагают $7983.63.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $166.57;

$166.57; Litecoin $52.46;

$52.46; Bitcoin Cash $217.92;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.