Світова культурна спадщина ЮНЕСКО зазнала великої втрати. У Японській префектурі Окінава згорів п'ятсот-річний замок Сюрі.

Причина займання досі невідома. Вогонь знищив головну залу і одну з будівель комплексу. Раніше історична споруда вже зазнавала руйнувань - у роки Другої світової її розбомбила американська авіація. Скільки коштуватиме відновити пам'ятку архітектури нині? - наразі ще не підрахували.