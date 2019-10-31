Пожежа у Японії: світова культурна спадщина ЮНЕСКО зазнала втрати [ Редактировать ]
Світова культурна спадщина ЮНЕСКО зазнала великої втрати. У Японській префектурі Окінава згорів п'ятсот-річний замок Сюрі.
Причина займання досі невідома. Вогонь знищив головну залу і одну з будівель комплексу. Раніше історична споруда вже зазнавала руйнувань - у роки Другої світової її розбомбила американська авіація. Скільки коштуватиме відновити пам'ятку архітектури нині? - наразі ще не підрахували.
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