Український нейрохірург розробив технологію лікування мозку без операції [ Редактировать ]
Український нейрохірург винайшов пристрій, який рятує пацієнтів з аневризмами. Створена лікарем мікроспіраль захищає судини головного мозку від розриву і може стати альтернативою ризикованій операції.
Докладніше про винахід розкаже Ольга Клюєва.
"Вот это, собственно, и есть микроспираль, разработанная нами. Это совершенно оригинальный продукт, который имеет преимущество над аналогами. Это устройство крайне мобильно и очень мягко действует".
На створення цієї мініатюрної спіралі, яка може врятувати життя тисячам хворих з діагнозом - аневризма, відомий нейрохірург, який провів сотні операцій на головному мозку, витратив понад 10 років.
"Ми даже не думали что можем сделать что то подобное Но в процессе мы сделали устройство, мы уверены, что сделали устройство, - которое имеет преимущество перед "золотым стандартом" в медицине, нейрохирургии", - розповідає Олег Нечипорук, нейрохірург.
Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех, з верстатами, дротами та мікроскопами. Усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч зі своїм будинком. Особливість цієї спіралі в тому, що вона дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів.
"Главная цель создания была - низкая стоимость. Мы живем в очень хорошей, но не богатой стране", - зазначив Олег Нечипорук, нейрохірург.
Нещодавно Олег Нечипорук запатентував свій винахід - пристрій отримав високу оцінку від колег. Безпечними і доступними мікроспіралями зацікавились в Центрі ендоваскулярної нейрохірургії.
"Они не просто сохраняют жизни, они спасают человека. Позволяет обезвредить аневризму, которая является причиной кровоизлияния, инсульта и предотвратить его. То что он разработал их - это прорыв в этой сфере. Очень сложный путь от гениального создателя - до применения в практике. Это нужно понимать", - підкреслив Дмитро Щеглов, директор Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.
Щоб доступний і безпечний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів, він має пройти складний шлях затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю документацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров'я і тепер чекає відповіді.
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