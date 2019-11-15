Франція залишилися без світла [ Редактировать ]
Франція занурилась у пітьму. Унаслідок снігопаду на південному сході країни 300 тисяч домогосподарств залишилися без світла. Негода забрала життя однієї людини - в комуні Рош на автівку впало дерево. Загинув 63-річний водій.
У сусідній французькій комуні електрокабель під вагою снігу впав на 25 будинків. Усіх мешканців довелося евакуювати. Снігопад і ожеледь паралізували автомобільний рух.
Деякі траси застигли в багатокілометрових заторах. Порушено і залізничне сполучення. У департаменті Луара скасували рух шкільних автобусів, хоча самі навчальні заклади працювали у звичайному режимі.
За прогнозами, до завтра снігопади припиняться.
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