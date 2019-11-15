Негода забрала життя однієї людини

Франція занурилась у пітьму. Унаслідок снігопаду на південному сході країни 300 тисяч домогосподарств залишилися без світла. Негода забрала життя однієї людини - в комуні Рош на автівку впало дерево. Загинув 63-річний водій.

У сусідній французькій комуні електрокабель під вагою снігу впав на 25 будинків. Усіх мешканців довелося евакуювати. Снігопад і ожеледь паралізували автомобільний рух.

Деякі траси застигли в багатокілометрових заторах. Порушено і залізничне сполучення. У департаменті Луара скасували рух шкільних автобусів, хоча самі навчальні заклади працювали у звичайному режимі.

За прогнозами, до завтра снігопади припиняться.