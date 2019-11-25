Бельгійці протестували проти насилля над жінками [ Редактировать ]
У Брюсселі майже 10 тисяч людей взяли участь у марші проти насилля над жінками. Акцію влаштували до Міжнародного дня усунення насильства проти жінок, який відзначають сьогодні.
Учасники маршу виставили жіноче взуття, пофарбоване в червоний колір, що символізувало жінок, які стали жертвами домашнього насилля.
За даними організаторів акції, впродовж останніх трьох років у Бельгії від рук своїх чоловіків або партнерів загинули 98 жінок.
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