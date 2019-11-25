До Палацу одружень на тролейбусі, прикрашеному обручками та стрічками, вирішили їхати молодята в Харкові. Пропозицію руки та серця хлопець робив там само. А все через те, що наречені працюють водієм та кондуктором тролейбуса. На святковому дійстві побували й наші кореспонденти.

Очевидцями романтичного освідчення в коханні - місяць тому стали всі пасажири.

"Котвицкая Дарья Николаевна, пожалуйста, подойдите ко мне. Вас зовет воитель. Срочно. Дарья Николаевна, выходи за меня замуж, пожалуйста! - Ты серьезно?".

Водій тролейбуса Максим познайомився з Дар'єю сім місяців тому, коли купував у неї каву в кіоску.

сх Максим Чирва наречений-водій тролейбуса

"Ну как, я зашел к ней кофе купить, а она говорит, когда я брал кофе, точнее, денежку давал, она взяла ну от за руку вот так вот, и я ее током ударил. Ну и вот так полюбили друг друга. 0 42

Закохані й працювати разом почали. Дар'я влаштувалася кондуктором. Після промовистого освідчення весілля вирішили не відкладати.

Їхати одружуватися вирішили також у тролейбусі, у депо проклали спецмаршрут аж до центрального палацу.

На викуп нареченої гості теж приїхали тролейбусом.

Для святкового рейсу колір квітів та кульок для декору обрали синьо-білий, у тон рідному тролейбусу.

"Все я лично придумал, Сам ходил, украшал. Все шарики уже сам лично надувал. С любовью надувал. Поэтому в каждом шарике вся моя любовь к ней", - говорить Максим Чирва, водій-наречений.

Бентежна мить і ось уже Дар'я та Максим - подружжя.

"Счастлива. Реально счастлива. Это вообще редкость встретить в наше время человека, который будет так поддерживать, всегда рядом находиться", - говорить Дар'я Чирва, наречена-кондукторка тролейбуса.

Молодята щасливі, гості в захваті.

"Все очень необычно, очень красиво. Ну, такое мероприятие, что ну действительно не каждый может подъехать на троллейбусе, на "Мерседесе" там, на "Волге", на любой машине - это без проблем, а вот на троллейбусе, - это просто класс", - говорить Володимир Непочатов, дядько нареченої.