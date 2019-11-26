1 декабря 2019 года истекает срок, установленный президентом Владимиром Зеленским Верховной Раде и Кабмину для принятия данного законопроекта. До этого периода депутаты успеют рассмотреть 7 зарегистрированных законопроектов разве что в первом чтении. Пока что все версии будущего закона проходят обсуждение в парламентских комитетах Об этом сообщает delo.ua.

Мировые примеры

Лас-Вегас в штате Невада, США - это огромное суперказино. В город ежегодно едут 42 миллиона туристов, которые принесли казино штата 11,9 млрд долларов в 2018 году. Казино в Макао зарабатывают больше миллиарда долларов в год. По некоторым подсчетам, доход вырастет до 53 млрд долларов до 2022 года.

Великобритания держит свой игорный бизнес под государственным контролем и зарабатывает 16 млрд в год. В Польше игорный бизнес в 2015 году заработал 126 млн евро в оффлайне, онлайн-казино принесли 83,2 млн евро. Там жесткий регламент: четыре польских компании ведут бизнес в интернете.

Игра по-украински

Легализация игорного бизнеса в Украине, как обещает Кабмин, также будет приносить плоды: глава правительства Алексей Гончарук заявил, что экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается в сумме 2-2,5 млрд гривен.

"Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров", - сказал глава государства в Стамбуле.

2 сентября Владимир Зеленский назначил ответственных за легализацию игорного бизнеса. Это премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, спикер Дмитрий Разумков и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украине Давид Арахамия.

Последнего журналисты программы "Схемы" поймали на регулярных встречах с миноритарием "Пари-Матч" и ее гендиректором Сергеем Портновым. По сообщению СМИ, с июля 2019 года Арахамия посещает центральный офис "Пари-Матч", расположенный на улице Боженко, 14а, и дружит с владельцем компании Eterna Law Андреем Астаповым, который работал с "Пари-матч" в качестве юриста и прямо влиял на текст правительственного законопроекта.

Есть еще одно действующее лицо - россиянин Баум. Борис Баум - владелец "игорного" офшора First National Lotteri Ltd. Ранее был известен как представитель группировки "Лужниковская" россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, обладающих в Украине рядом облэнерго. Нацбанк фиксировал Баума вместе с Гинером акционерами "Первого инвестиционного банка". Лично Баум в качестве гражданина Латвии по имени Boriss Baums является соучредителем лондонских фирм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, фигурировавших в схеме собственности и судебных разборках за гостиницу "Киевская Русь" в центре Киева десять лет назад.

Также Баум является совладельцем фирмы Brenrose Limited, которая владеет телеканалом RTVI. Этот телеканал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в последние годы ловил на трансляции в Украине концертов звезд российской эстрады, которые после нападения России на Украину были внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного "решалы", который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе президента.

Именно такие "решалы" создают риск того, что в Украине будет принят закон о легализации игорки, который откроет двери российским компаниям. Принципиальная позиция украинских компаний в том, что этого категорически нельзя допускать, также как и двери на украинский рынок должны быть закрыты для оффшорных компаний и тех, кто не может раскрыть конечного бенефициара.

Баум на одном из заседаний комитета в ВРУ заявил, что представляет интересы таких компаний как Пари Матч и Фаворит Спорт. В Фаворит Спорт это заявление категорически отрицают, делая акцент на том, что все взаимоотношения с Россией компания прекратила еще в 2014 году.

Желание российских активистов активно участвовать в процессе легализации игорной сферы в Украине логично и понятно - миллионы долларов, которые могут осесть в их карманах - это лакомый кусок.