Далі історія із протилежним знаком. У київській багатоповерхівці між мешканцями під'їзду розгорівся конфлікт через тріщини у стінах. Розломи утворилися з обох сторін будівлі, від 14 до 3 поверху. Мешканці 75 квартир стверджують - усе через сусіда, який на останньому поверсі затіяв масштабне будівництво.

Будматеріали під під'їздом і несправний вантажний ліфт, яким на останній поверх підіймали десятки тон вантажу. Мешканці багатоповерхівки скаржаться: це їхній сусід вирішив добудувати до своєї квартири ще один - 15-й поверх.

"Ви бачите, що фасад тріщить і з цієї сторони, і з іншої сторони - так не можна будувати", - говорить Сергій, мешканець будинку.

"Ми живемо під ним і ще у травні місяці він нам залив ванну кімнату на першому поверсі. Ми йому це сказали, але він каже: "мене зараз нема в Україні. Я приїду, я вам все зроблю - ремонти, все що потрібно все зроблю". Але він нам цього не зробив", - обурена Лілія, мешканка будинку.

Люди розповідають - на контакт із ними сусід не йде і документів на будівництво вони не бачили.

"Власник з'являється тут виключно після того, як мешканці блокують ліфти, в іншому разі він сюди не приїжджає і каже, що він має можливість фінансово вирішити конфлікт будь-яким чином", - обурений Сергій, мешканець будинку.

"Мешканцям він нічого не надав і на збори він категорично відмовляється прийти", - зазначив Андрій, мешканець будинку.

Правди люди пішли шукати в ЖЕК, але марно. З нами через відсутність керівництва там теж спілкуватися не стали:

"Немає зараз нікого, директора теж немає. - Можна якось зв'язатися з ним? - Я зв'язувалася - він трубку не бере".

Показати дозвільні документи нам погодився сам власник помешкання під горищем. Каже - має дві тераси. На одну документи вже готові, друга - в процесі оформлення.

"Оце той проект, що зараз захищається з оцим покриттям. Я вам приніс витяг по захищеному проекту з Державного реєстру речових прав, тут є далі договір з ЖЕКом на обслуговування цього помешкання - вже із захищеним проектом, от технічний паспорт, от цей проект", - показує Микола Назаровець, власник квартири.

Чоловік запевняє - ще один поверх до квартири добудовувати не збирається, та й дозволу на це не має.

"Все, що з надбудов - це покриття з теплою кришею і оці стовпчики і вікна. Все! Оце все, що тут буде", - стверджує Микола Назаровець, власник квартири.

Щодо тріщин у фасаді, - каже, - з'явилися ще до початку ремонтних робіт.

"От тріщина, от тут та квартира, десь щось замазала - може, пару років тому може ще щось. Але мешканці кажуть, що це все я", - стверджує Микола Назаровець, власник квартири.

Довести, що тріщини не його провина - власник квартири збирається за допомогою експертизи, результати якої має отримати через місяць. Однак інші мешканці теж не поступаються і мають намір звернутися до прокуратури, аби з'ясувати, хто винен у руйнації будинку.