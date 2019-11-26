Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы и узнала, как эстонские медики заботятся о рожениц и новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Женская клиника, в которой побывала первая леди, является старейшим родильным домом в Эстонии. Многих пациентов связывает с ним традиция и преемственность поколений, ведь здесь рожала бабушка, мама. За год здесь впервые видят свет около 4 тысяч детей - по 10-18 малышей в день, а это ориентировочно четверть всех новорожденных в стране.

Читайте также "Скандальное" платье Елены Зеленской выставили на аукцион

В Эстонии с 2013 года работает медицинская информационная система eHealth. На примере перинатального центра первой леди продемонстрировали функциональные возможности системы. В каждой палате есть компьютер с установленной программой. Врач-акушер вносит необходимую информацию: анамнез, результаты анализов, диагноз, текущее состояние. Пациенты также имеют доступ к eHealth и могут записываться на прием к нужному им специалиста онлайн.

При рождении ребенка акушер сразу вносит данные о нем в базу и заказывает для малыша идентификационный код - аналог украинского свидетельства о рождении, то есть процесс получения документов является автоматическим.

"Для меня родильный дом - не больница. Это должно быть место покоя и умиротворения. Здесь именно такие ощущения. Эстонские перинатальные центры считаются одними из образцовых в Европейском Союзе. Я в этом убедилась", - отметила Елена Зеленская.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская объявила о запуске онлайн анкетирования для школьников и их родителей. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.