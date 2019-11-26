Масштабна аварія: на Одеській трасі розбилися 11 автівок [ Редактировать ]
ДТП за участю 11 машин сталася на трасі "Київ - Одеса". В Уманському районі на Черкащині в аварію потрапили 5 вантажівок, 5 легкових автомобілів і рейсовий автобус "Варшава - Херсон".
Пасажири автобуса не постраждали. Травмувалися три людини, які перебували в легковиках.
У ДСНС кажуть: зіткнення сталися через ожеледицю. Поліція відкрила два кримінальні провадження: за порушення правил безпеки та порушення стандартів утримання доріг.
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