ДТП за участю 11 машин сталася на трасі "Київ - Одеса". В Уманському районі на Черкащині в аварію потрапили 5 вантажівок, 5 легкових автомобілів і рейсовий автобус "Варшава - Херсон".

Пасажири автобуса не постраждали. Травмувалися три людини, які перебували в легковиках.

У ДСНС кажуть: зіткнення сталися через ожеледицю. Поліція відкрила два кримінальні провадження: за порушення правил безпеки та порушення стандартів утримання доріг.