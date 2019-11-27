Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 28 ноября.

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Телец

Представителей этого знака зодиака звезды не полюбили и готовят неприятный сюрприз.

2. Близнецы

Рожденные под этим знаком зодиака будут неприятно удивлены.

3. Весы

Представителей данного знака зодиака астрологи пророчат невезение и неуспех в любых делах.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также, какой знак зодиака самый ответственный.