Гороскоп неудачи на 28 ноября: кому не повезет [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 28 ноября.
И вот, тройка неудачников этого дня:
1. Телец
Представителей этого знака зодиака звезды не полюбили и готовят неприятный сюрприз.
2. Близнецы
Рожденные под этим знаком зодиака будут неприятно удивлены.
3. Весы
Представителей данного знака зодиака астрологи пророчат невезение и неуспех в любых делах.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также, какой знак зодиака самый ответственный.
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